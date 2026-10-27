На Україну насувається нова хвиля дощів та поривів вітру: коли зміниться погода

Синоптики попередили про несприятливі погодні умови у найближчий час у низці областей.

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Прогноз погоди в Україні 28 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де в Україні 28 жовтня очікуються дощі, тумани і пориви вітру

Як зміниться температура в більшості областей у середу

Чи будуть опади у Києві завтра

Погода в Україні завтра, 28 жовтня, буде теплою. Її визначатиме протистояння антициклону зі сходу та циклонічності над Чорним морем. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, перевага тимчасово належатиме саме циклонічності. Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак ще утримається тепла погода.

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Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

"В Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, очікуються невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер буде переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі знизиться до +3+8 градусів, вдень очікується +9+14 градусів. На Закарпатті та півдні України буде тепліше - вночі +7+12 градусів, вдень +12+17 градусів.

Погода в Україні 28 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві та області 28 жовтня

У середу у столиці та на Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ та північно-східний вітер 7-12 м/с.

Температура по області вночі буде коливатися в межах +3+8 градусів, вдень - від +9 до +14 градусів. У Києві вночі очікується +6+8 градусів, вдень +10+12 градусів.

Погода в Києві 28 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні у листопаді

Главред писав, що за словами головної наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Файзулівни Мартазінової, у листопаді погода в Україні буде схожою до жовтневої.

Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму. Удень температура буде близько +10 градусів. В окремі дні вночі вона може опускатися нижче нуля, приблизно до -5 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в останні дні жовтня погодні умови на території України визначатиме антициклон та область підвищеного атмосферного тиску. Тому очікується переважання стійкої та теплої повітряної маси.

Раніше повідомлялося, що останній місяць осені в Україні може виявитися помітно м’якшим, ніж зазвичай. Попередні розрахунки метеорологів показують, що середня температура листопада буде вищою за кліматичну норму.

Напередодні стало відомо, що погода в Україні 27 жовтня буде хмарною, але з проясненнями. В деяких областях очікується сильний вітер. На південному заході країни прогнозуються дощі.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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