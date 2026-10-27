"Цей діагноз я пережила": Сумська висловилася про трагедію Федишин

Ольга Сумська висловила припущення, що могло стати причиною трагедії в родині Ірини Федишин.

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Ірина Федишин - діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин, Ольга Сумська

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Яке небезпечне ускладнення могло стати причиною трагедії Ірини Федишин

Як 25 років тому лікарі рятували Ольгу Сумську та її молодшу доньку Анну

Відома українська актриса Ольга Сумська прокоментувала трагедію в родині співачки Ірини Федишин, яка нещодавно втратила новонароджену доньку Вероніку. В ефірі програми "Ранок у великому місті" зірка поділилася власним важким досвідом і припустила, з яким небезпечним ускладненням могла зіткнутися артистка.

Актриса висловила глибоке співчуття співачці та підкреслила, що цей біль їй дуже близький. На думку Сумської, причиною трагедії міг стати гестоз - важке ускладнення вагітності, що призводить до порушення роботи судин, нирок, печінки та центральної нервової системи . Втім, Ольга уточнила, що не знає точного діагнозу Ірини, а її слова - лише припущення, засноване на власному досвіді.

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Ольга Сумська - дочка Анни Борисюк / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Висловлюю глибоке співчуття з приводу втрати маленької красуні Веронічки. Мені це дуже близько, тому відгукується в моєму серці. Я потрапляла в дуже схожу ситуацію 25 років тому. Цей діагноз, який я тоді пережила, думаю, можливо, щось подібне було й у Іри, він виникає абсолютно непередбачувано й раптово", - поділилася артистка.

Сумська згадала, як 25 років тому під час вагітності молодшою донькою Анною опинилася на межі життя і смерті. Тоді плановий візит до лікаря міг закінчитися трагічно, якби не оперативне втручання медиків.

Ольга Сумська - діти / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Тоді, коли я планово прийшла до пологового будинку, у мене був тиск 220 на 120 - і мене буквально через 5 хвилин поклали на операційний стіл", - розповіла Ольга Сумська.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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