"Вивели з важкого стану": у Дніпрі розповіли про самопочуття пораненого на Південмаші нацгвардійця

У Дніпрі розповіли про стан пораненого на Південмаші нацгвардійця / Фото ілюстративне, ua.depositphotos.com

Боєць Національної гвардії, якого з пораненням після стрілянини на Південмаші доставили у лікарню №16 в Дніпрі, зараз перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Хлопець одразу після поранення потрапив у медзаклад у стані шоку. Про це розповів лікар-травматолог 16-ї міської лікарні Ігор Гупалов, пише "Наше місто".

"27 січня близько п'ятої години ранку солдата було доправлено швидкою медичною допомогою на приймальний покій нашої лікарні. Його було оглянуто фахівцями – хірургом-травматологом, невропатологом, торакальним хірургом", – зазначив лікар.

За його словами, нацгвардійця після огляду одразу повезли в операційну, адже крім вогнепальних поранень у нього була травма плечової артерії.

"Надходив він у тяжкому стані, стані шоку. Наразі стан середнього ступеня тяжкості", – сказав Гупалов.

Реклама

Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артемій Рябчук влаштував стрільбу по товаришах по службі. Він вбив 4 колег і поранив ще п’ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук втік з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, у якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

Нещодавно стало відомо про стан здоров'я 22-річної Жанни Шарової, яка отримала три кульових поранення під час стрілянини на заводі Південмаш в Дніпрі. В лікарні зазначили, що її стан поліпшується, вона має шанс повернутися до нормального життя після одужання.

Читайте також: