Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

Курс долара в Україні досяг нового рекордного значення вдруге поспіль.

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Курс валют в Україні на 28 жовтня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує долар 28 жовтня

Як змінився офіційний курс євро в Україні

Скільки коштує польський злотий за курсом НБУ

На середу, 28 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар встановив новий рекорд, а євро та польський злотий подешевшали порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США встановив новий історичний рекорд. На середу, 28 жовтня, курс американської валюти до гривні встановлено на рівні 45,60 грн за долар.

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Напередодні, 27 жовтня, американська валюта коштувала 45,54 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав приблизно на 6 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 28 жовтня становить 50,85 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 50,95 грн/євро. За добу курс євро знизився приблизно на 10 копійок.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 28 жовтня встановлено на рівні 11,55 грн/злотий. Напередодні злотий коштував 11,57 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подешевшала приблизно на 2 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може підскочити до 47 гривень - прогноз експерта

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив в ефірі Новини.LIVE, що наступним орієнтиром для курсу долара в Україні можуть стати 46-47 гривень. За його оцінкою, такого рівня американська валюта може досягти вже взимку, а подальша динаміка залежатиме від обсягів і темпів надходження міжнародної фінансової допомоги.

За словами Куща, короткочасне зростання офіційного курсу долара до 45,06 грн, після якого Національний банк наступного дня повернув його до 44,86 грн, могло бути пов'язане з людським фактором.

"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", - зазначив аналітик.

Кущ прогнозує, що протягом наступних 12 місяців гривня може втратити до 10% своєї вартості, а курс долара коливатиметься в межах 44-50 гривень. Водночас, за його словами, швидше послаблення національної валюти стримуватимуть міжнародні резерви Нацбанку та фінансова підтримка міжнародних партнерів.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував поведінку курсу долара та євро на найближчий тиждень. Він підкреслив, що відносна стабільність ринку може поєднуватися з невеликими коливаннями.

Також Лєсовий зазначив, що курс до листопада буде визначатися економічною ситуацією, інфляцією та рішеннями НБУ. У матеріалі наведено коридори: долар 44,85–45,25 грн, євро 50–51 грн.

Національний банк України оновив офіційні курси валют і зафіксував зміни в котируваннях на кінець жовтня. У повідомленні відзначено, що курс на 27 жовтня показав оновлення історичних показників.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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