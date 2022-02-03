Бійня на Південмаші: нові дані про поранену в Дніпрі дівчину

Жанна Шарова вже може рухати руками і ногами і навіть плакала, прийшовши до тями.
Стало відомо про стан здоров'я 22-річної Жанни Шарової, яка отримала три кульових поранення під час стрілянини на заводі Південмаш в Дніпрі.
Вона має шанс повернутися до нормального життя після одужання. Її стан поліпшується, повідомляє Сьогодні з посиланням на лікарів дніпровської лікарні імені Мечникова.
Поранена в ході стрільби солдата Артемія Рябчука 27 січня на Південмаші Шарова отримала важкі ураження, перенесла кілька операцій і переливань крові.
За словами лікарів, які лікують поранену, вона вже може рухати руками і ногами і навіть плакала, прийшовши до тями.
"Такі висновки можна робити виходячи з того, що дівчина рухає руками і ногами, робить рухи головою. Було, звичайно, що вона плакала, коли прокинулася, але з нею попрацюють психологи, і все буде добре. Не залишитися з інвалідністю повинні всі шанси й інші, хто вижив під час стрілянини", – розповіли медики в лікарні Мечникова.
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Кривава бійня в Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.
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