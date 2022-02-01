Кривава стрілянина в Дніпрі: нова інформація щодо стану постраждалих

Розстріл у Дніпрі : у всіх поранених позитивна динаміка / скрін

Станом на 1 лютого в реанімації залишаються двоє з п'яти солдатів, яких на заводі "Південмаш" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, про це повідомив сьогодні головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, пише УП.

"Вже сьогодні ми хочемо двох легших поранених перевести до іншого відділення, а Ігор і Жанна ще перебуватимуть в реанімації... У всіх поранених позитивна динаміка, всі вони поправляються, посміхаються", - розповів лікар.

За словами лікаря, двоє поранених, які залишаються в реанімації, втратили більше 5 літрів крові.

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22-річній дівчині куля майже повністю зруйнувала хребет: лікарі діставали фрагменти", але станом на 1 лютого поранена рухає ногами і виконує майже все, що може зробити здорова людина.

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Риженко повідомив, що кров для поранених здали понад 100 осіб.

Раніше троє з п'яти поранених перебували у важкому стані. Чотирьох з п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже важкому стані.

Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з "Південмашу", застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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