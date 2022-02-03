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"Справа набуває гіперскандального обороту": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень

3 лютого 2022, 21:50

Нацгвардійцю зібрали гроші на приватного адвоката.

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Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень / suspilne . media, t.me/mosiychuk72

Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі в Дніпрі, відмовився від усіх своїх свідчень.

Про це повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук на своєму Telegram-каналі, прикріпивши фото відповідної заяви.

"Сьогодні завдяки підтримці громадськості зібрала кошти для захисту Дніпропетровського стрілка Артема Рябчука були залучені адвокати з поза системи (тобто не безоплатного). Сьогодні ж Артем Рябчук відмовився від усіх свідчень, взятих з його слів під примусом і погрозами! Справа набуває гіперскандального обороту!", - написав нардеп.

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Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень / t.me/mosiychuk72

Варто відзначити, що раніше Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

Також повідомлялося, що адвокат нацгвардійця подав позов до суду на визнання його потерпілим. Він аргументував це тим, що права Рябчука були порушені при проходженні служби в частині 3021 Нацгвардії України.

Правозахисник акцентував на тому, що вимагає визнати Артема постраждалим за чотирма статтями.

Автор: Сергій Кущ
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