Розстріл солдатів у Дніпрі: постраждалий хлопець розповів, як все починалося

Стрілянина в Дніпрі / колаж УНІАН

Один з постраждалих у кривавій стрільбі в Дніпрі опритомнів. Як повідомляє Telegram-канал Дніпро зараз, в результаті стрілянини 19-річний Денис Намесник отримав наскрізне поранення в область сідничного м'яза.

Хлопець прийшов до тями і розповів про те, що йому вдалося згадати про події того дня.

За його словами, того вечора він прокинувся від стрілянини.

Намесник повернувся з поста і відправився спати. Коли він заснув, почалася стрілянина і розбудила його.

Хлопець отримав поранення, але не розуміє, що змусило Рябчука взяти в руки зброю і почати стріляти у товаришів по службі.

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Потерпілий додав, що не спілкувався зі стрільцем, хоча вони і служили разом, тому йому невідомі причини того, що сталося.

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Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з "Південмашу", застрелив цивільну - працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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