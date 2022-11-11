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Набирали воду з Дніпра: у Херсоні немає світла, води та продуктів - журналіст

11 листопада 2022, 17:11

Херсонський журналіст стверджує, що місцеві жителі були змушені набирати воду з Дніпра, так як водопостачання в місті відсутнє. Вони готові потерпіти.

Херсон
У звільненому Херсоні немає води, світла та продуктів / Колаж фото Telegram, скріншот

Українські військові звільнили Херсон. Люди неймовірно щасливі, але в житті вони стикаються з жорсткими проблемами, які не дають їм нормально жити. Справа в тому, що в місті взагалі немає водопостачання, електрики, а також мало їжі. Про це розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко, повідомляє ТСН.ua.

Він зазначив, що окупаційна влада останні 5 днів взагалі не привозила продукти в Херсон. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

"У Херсоні немає ні води, ні електрики, відповідно комунальні служби не працюють. У Херсон вже п'ять днів нічого не завозять, люди розкупили все, що могли. Найбільша проблема з водою. Люди вже ходять набирати воду в Дніпрі, це великий плюс, що Херсон — це місто на Дніпрі. Можна набрати технічну воду, потім закип'ятити її. Тобто люди не будуть вмирати від спраги", - сказав журналіст.

Він зазначив, що деякі люди рятувалися свердловинами, які були в місті. Риженко стверджує, що попри такі складнощі, люди готові потерпіти. Головне, що вони вже не перебувають під владою окупантів.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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