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Тисячі військових РФ заблоковані: Арестович прогнозує потужні результати ЗСУ на Херсонщині

11 листопада 2022, 14:44

Ключові мости поблизу Херсона зруйновані, у окупантів два шляхи відходу – пішки або вплав, сказав радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Війська РФ, Херсон, Арестович
Війська Росії не встигли організувати свій вихід з Херсона - Арестович / Колаж Соцмережі, УНІАН, Міноборони РФ

Окупаційні війська Росії зіткнулися з величезними проблемами під час виведення своїх сил з правобережжя Херсонської області. Ключові логістичні шляхи, якими можна було вийти, зруйновані. Тисячі військових ворога виявилися заблокованими і під ударом ЗСУ. Контрнаступ армії України може бути ще ефективнішим, ніж на Харківщині. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він сказав про те, що у російської армії серйозні складнощі з виходом з правобережжя Херсонщини.

За умови присутності великої кількості мобілізованих відхід організувати складно. Особливо в ситуації, коли пошкоджені ключові мости поблизу Херсона.

"Антонівського мосту вже немає, за попередніми даними - понтонного під ним - немає, Каховська дамба непрохідна для техніки. Далі тільки пішки або вплав. Правда, десантники свою техніку вивести встигли, а мотострілки - ні", - розповів Арестович.

За його словами, війська РФ не встигли закріпитися на тих позиціях, де вони планували розміститися. Тисячі окупантів заблоковані і під ударом сил оборони України.

"Тепер тисячі людей з відрізаними ресурсами і можливістю відходу, дивляться на кілометр води перед собою і назад - на люб'язні до неможливості українські війська, які наближаються. І артилерія - на голову. І наша авіація", - додав радник ОП.

Також він вважає, що контрнаступ армії України у Херсонській області може бути ще більш результативним, ніж на Харківщині.

"Результати можуть вийти яскравіше харківських - і по полонених, і по техніці", - підкреслив Олексій Арестович.

Ситуація у Херсонській області

9 листопада глава Міноборони окупантів РФ Сергій Шойгу оголосив про виведення військ з Правобережжя Херсонської області, включаючи місто Херсон. Москва прийняла таке рішення у зв'язку з тим, що агресор більше не здатний був забезпечувати своє угруповання на правому березі Дніпра. Загарбники зібралися тікати на лівобережжя регіону.

10 листопада місцеві ЗМІ писали, що війська РФ перед відступом з Херсона підірвали котельні, об'єкт обленерго і телевежу. У місті фіксувалися проблеми зі зв'язком.

Пізно ввечері на правому березі Херсонщини точилися бої. Російські війська намагалися перебратися на лівий берег. Їх наздоганяли ВСУ.

11 листопада в Мережі з'явилися фотографії з військовими сил оборони України в Херсоні. Публікуються також фотознімки державного прапора України біля Херсонської ОДА. Генштаб ЗСУ офіційних заяв не робив.

Дивіться відео ТСН - як звільнення ЗСУ Херсона змінить війну

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область Олексій Арестович війна Росії та України
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