"Іншого шляху немає": полковник у відставці розповів, чи доведеться ЗСУ добивати ворога у Москві

Ця війна вже перекинулася на територію Росії / Колаж: Reuters, Людмила Денісова, прес-служба УДА

Начальник штабу Української добровольчої армії, керівник Руху опору Південь УДА полковник у відставці Сергій Ільницький ("Сокіл") заявив, що в України немає іншого шляху, окрім перемоги над ворогом. Тому всі окуповані території обов'язково будуть звільнені Збройними силами України. Про це Ільницький розповів в ексклюзивному інтерв'ю Главреду.

"Для нас, для воїнів і захисників України, іншого шляху, окрім перемоги, немає. Ми надто багато втратили за вісім років, а особливо за останні дев’ять місяців... Іншого шляху, окрім звільнення всіх окупованих Росією територій, для нас не існує", - сказав полковник.

Також Ільницький відповів на питання про те, чи доведеться ЗСУ добивати ворога у Москві. За його словами, Україні чужого не треба, а тому це малоймовірно.

"Нам це не потрібно. Нам потрібне своє, а чужого нам не треба", - підкреслив він.

Водночас начштабу УДА зауважив, що ця війна вже перекинулася на територію Росії, оскільки там наразі відбувається знищення ворожої техніки та військових баз. "Про Крим при цьому не йдеться, бо Крим – це Україна", - наголосив Ільницький.

Він також висловив думку про те, що чекає на Росію після цієї війни. За його словами, на РФ чекає те саме, що сталося свого часу з СРСР – повний розпад країни на самостійні держави, які матимуть своїх президентів і будуть вільно жити, незалежно від того, що відбуватиметься в Росії і хто нею керуватиме.

Як зазначив Ільницький, нинішня влада РФ обов'язково понесе відповідальність за усі скоєні злочини проти України.

"Представники нинішньої російської влади будуть відповідати перед громадянами своєї ж країни за те, що росіяни змушені тікати в інші країни і ховатися, це ганьба. Прийде час і росіяни згадуватимуть Путіна і його режим із прокльонами", - резюмував він.

На Путіна і його поплічників чекає Гаага

Нагадаємо, що парламент Нідерландів підтримав рішення про створення спеціального трибуналу в Гаазі для РФ. Якщо трибунал буде створений, то це означатиме судове переслідування російських військових і політичних лідерів за вторгнення в Україну.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс впевнений, що перші судові процеси проти російських військових злочинців у Гаазі розпочнуться вже цього року. Крім того, кремлівському диктатору Володимиру Путіну також буде висунуто звинувачення Міжнародним судом через війну в Україні.

Водночас старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов вважає, що поки російське військове угруповання не буде розгромлене українськими військами, главі РФ Володимиру Путіну не загрожує Гаазький трибунал, смертна кара, усунення від влади або тюремний термін.

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