СБУ викрила псевдорелігійну секту АллатРа на проросійській діяльності

Під позицією "місіонерства" сектанти відстоювали збройну агресію Російської Федерації.

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СБУ нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АллатРа / Фото: СБУ

У четвер, 2 листопада, псевдорелігійний рух АллатРа в Україні викрили на антиукраїнській діяльності. СБУ заблокувала понад 20 осередків організації, які працювали на користь російських спецслужб. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановили правоохоронці, учасники псевдорелігійної секти під позицією "місіонерства" відстоювали збройну агресію Російської Федерації. Також вони підтримували ідею створення "союзу слов'янських народів", контрольованого Москвою.

Правоохоронці встановили, що сектанти створили й організували ієрархічну структуру з власними "представництвами" в обласних центрах України, де масово закликали приєднатися до цієї організації. Секта використовувала YouTube-канали, що налічують понад пів мільйона аудиторії та власні медіа-ресурси в соціальних мережах. В них вони просували наративи російської пропаганди та публічно агітували за масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі України.

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За даними СБУ, лідери секти АллатРА незаконно залишили Україну весною 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. При цьому вони продовжували дистанційно керувати злочинною організацією в Україні з однієї з країн Європи.

Правоохоронні органи провели обшуки в осередках псевдорелігійної секти та в помешканнях учасників секти у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях. Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші матеріали, які підтвердили незаконну діяльність групи.

Наразі ведеться досудове розслідування. Керівництву та учасникам АллатРи готують підозри за кількома статтями ККУ. За державну зраду, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України їм загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Діяльність СБУ

Нагадаємо, 29 жовтня СБУ підірвала нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Внаслідок атаки безпілотників на Афіпський нафтопереробний завод, було серйозно пошкоджене важливе технічне обладнання. Варто відзначити, що Афіпський НПЗ постачав паливо для російських окупаційних сил в регіоні.

Також 27 жовтня Служба безпеки України здійснила замах на колаборанта, колишнього депутата від Партії регіонів, Олега Царьова. Журналісти, посилаючись на свої джерела, повідомляють, що стан Царьова є критичним після нападу. Довгий час він перебував у списку зрадників та був під пильним наглядом через свою злочинну діяльність.

Крім цього, СБУ успішно ліквідувала в Києві агентурно-бойову групу, яка належала спецслужбам РФ та готувала серію потужних вибухів на стратегічних військових об'єктах у Київській області. Серед основних цілей були військові підрозділи Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони, а також їхні резервні командні пункти.

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