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Наводили ракети та авіабомби на житлові будинки: у Херсоні затримали агентів РФ

Анна Ярославська
23 жовтня 2023, 11:57
За координатами затриманих агентів РФ наприкінці вересня окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватні житлові будинки, ще п‘ять - пошкодили.

СБУ, агенти РФ
СБУ затримала в Херсоні агентів РФ / Колаж: Головред, фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України знешкодила антиукраїнське "підпілля" - агенти РФ наводили ракети та керовані авіабомби на житлові будинки у Херсоні.

У пресслужбі СБУ зазначили, в результаті багатоетапної спецоперації в Херсоні було нейтралізовано підпільний осередок російського ФСБ. Під час оперативних заходів затримано всіх трьох учасників ворожої групи, які коректували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

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Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватні житлові будинки та ще п'ять – пошкодили.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня важкості.

За даними слідства, організатором і керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.

Тоді він влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці РФ", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів із військовою технікою країни-агресора.

Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської ФСБ, яка незабаром завербувала його.

У Херсоні затримали агентів РФ
У Херсоні затримали агентів РФ / Фото: t.me/SBUkr

Після звільнення міста зрадник на якийсь час "заліг на дно", але згодом вийшов на дистанційний зв'язок зі своїм "куратором" із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини та отримав від нього завдання.

За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру.

Один із них при захопленні міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для пропагандистської агенції "РИА Новости".

Агенти РФ наводили ракети на житлові будинки
Агенти РФ наводили ракети на житлові будинки / Фото: t.me/SBUkr

Після створення ворожої групи, її учасники розпочали визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона. Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях.

Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери.

У затриманих знайшли російську символіку
У затриманих знайшли російську символіку / Фото: t.me/SBUkr

Наразі керівнику ворожої групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу.

Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Главред, СБУ викрила двох зрадників, які скоригували ракетний удар російських окупантів по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявились двоє місцевих мешканців – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

СБУ викрила ще одного агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім надсилала відповідний звіт агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріл по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцям дислокації українських військ.

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