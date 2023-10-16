Шпигувала і наводила російські ракети: у Херсоні затримали зрадницю України

Місцева жителька з червня 2023 року за власною ініціативою почала працювати на ворога.

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СБУ затримала зрадницю, яка шпигувала для РФ у Херсоні / Колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Служба безпеки України викрила ще одного агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

У пресслужбі СБУ повідомили, що після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний звіт агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ.

"Така "діяльність" зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь і отримувати результати про можливі ураження. Для ударів по місту загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію і дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному будинку.

За даними слідства, агентом РФ виявилася місцева мешканка, яка з червня 2023 року за власною ініціативою почала працювати на ворога. Вона вийшла на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату в месенджері.

Листування агента РФ з кураторами / Фото: t.me/SBUkr

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв Главред, СБУ викрила двох зрадників, які скоригували ракетний удар російських окупантів по кафе в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів-30-річний Володимир Мамон і його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі ще одного агента Головного управління Генштабу з РФ (відомого як ГРУ ). Він коригував російські повітряні атаки по місту і розвідував локації сил оборони на території регіону.

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