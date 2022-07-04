На Запоріжжі окупанти оселилися в санаторії, де кожен день ведуть фейкові "бої" проти ЗСУ

Окупанти оселилися в санаторії в Запорізькій області і кожен день ведуть фейкові бої з ЗСУ / Reuters

У Запорізькій області окупанти оселилися в санаторіях на окупованій території і влаштовують "бої" нібито з українськими захисники. Після таких фейкових "зіткнень" вони отримують нові боєкомплекти та винагороди за участь у бойових діях. Про це повідомила українська розвідка, заявили в Запорізької ОВА.

Окупанти відпочивають у санаторії з видом на Каховське водосховище поблизу Енергодара. Вони втілюють в життя свій підступний план, який допомагає їм стати "героями спецоперації" і не загинути на війні.

"Окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України. Під час таких вогневих зіткнень зазначений підрозділ росіян "знищує" ДРГ українців, їх плавзасоби і БПЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх доповідях. Така поведінка окупантів пояснюється тим, що в разі ведення ними такої "героїчної" оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де їх чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ і "героїчна" смерть", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України збільшується кількість збройних сутичок між російськими військовими. Зокрема, поблизу окупованого міста Токмак між російськими військовослужбовцями виник словесний конфлікт, що переріс у збройну сутичку, в результаті якої загинуло 4 і отримали поранення близько 10 окупантів.

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