Маріуполь залишили на кадирівців і дагестанців: окупанти рушили на Запоріжжя

Маріуполь залишили на кадирівців і дагестанців / Колаж УНІАН, Reuters

Російських окупантів залишають Маріуполь і його район - вони відправляються в напрямку Запорізької області.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в коментарі "24 каналу" заявив, що вже 2 день поспіль окупанти з військовою технікою рухаються в бік Запорізької області. Зараз вони виводять більшість військового контингенту з Маріуполя.

Він зазначив, у Маріуполі російські окупанти відкрито розповідають, що відправляються захоплювати Запоріжжя. Мовляв, вже завтра воно буде їх.

"Це ми чуємо ще з 24 лютого. Однак саме зараз росіяни виводять з міста більшість військових, тому будемо спостерігати, що буде далі", – зауважив Андрющенко.

читайте такожЦе концтабір: у Маріуполі встановили принизливі "пункти миття" і забороняють українську мовуЗараз Маріуполь знаходиться в руках місцевих колаборантів, які виконують певні функції під наглядом "смотрящих" з Росії. Крім того, ситуацію навколо міста (і частково в місті) контролюють кадировці і дагестанці, зазначив Андрющенко.

"Поки спостерігаємо за тим, що російські окупанти впроваджують сценарії, які ми прогнозували вже давно. Це потурання виникненню злочинних банд", - підкреслив радник.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують спроби розмінувати "Азовсталь", де тривалий час перебували мирні жителі і захисники Маріуполя. Двоє саперів підірвалися на міні.

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