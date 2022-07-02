ЗСУ не потрібні: на Запоріжжі у п'яних розборках загинули та поранені 14 окупантів

Причиною розборок окупантів є міжетнічні конфлікти і розподіл награбованого майна українців.
На тимчасово окупованих територіях України збільшується кількість збройних сутичок між російськими військовими. Зокрема, окупанти влаштували розборки в Запорізької області.
Як йдеться в повідомленні в Telegram за інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.
"Банальною причиною їх виникнення є міжетнічні конфлікти і розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного і наркотичного сп'яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване", - наголошується в повідомленні.
Зокрема, поблизу окупованого міста Токмак між російськими військовослужбовцями виник словесний конфлікт, що переріс у збройну сутичку, в результаті якої загинуло 4 і отримали поранення близько 10 окупантів.
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Раніше повідомлялося про те, що в місті Пологи буряти і чеченці обстріляли один одного.
Серед бурятів і чеченців, які воюють проти України на боці РФ, спалахнув конфлікт. Внаслідок цього вони схопилися за зброю і обстріляли один одного.
Через перестрілку є загиблі і поранені як серед одних, так і серед інших.
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