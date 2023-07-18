На півдні ЗСУ прорвалися вперед і захопили нові рубежі на двох напрямках

Окупанти направляють резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

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ЗСУ просуваються вперед на фронті / ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

На напрямках Мала Токмачка - Новопокровка та Велика Новосілка - Урожайне Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Разом з тим, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії північніше і південніше міста Бахмут, йдеться в повідомленні Military Media Center.

"Противник чинить потужний опір, тривають важкі бої", — сказано в повідомленні.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

У свою чергу, командувач Сухопутними військами Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський уточнив, що окупанти направляють резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

Також він зазначив, що "противник зосередив свої основні сили на Куп'янському напрямку, де українські воїни тримають оборону".

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку. В ході контрнаступу українські сили скорегували свою стратегію для мінімізації втрат і продовження нанесення ударів по російських силах.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "покришили" окупантів із загонів "Шторм-Z". Підрозділи Збройних сил України на Мар'їнському напрямку завдали потужного удару по російських загонах "Шторм-Z", розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні.

Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

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