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ЗСУ з новою тактикою звільнили території на Бахмутському напрямку — ISW

Олексій Тесля
16 липня 2023, 08:49 оновлено 16 липня, 08:55
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Україна, ймовірно, буде продовжувати коригувати свою стратегію і її реалізацію, вважають в ISW.
Наступ ВСУ
ЗСУ продовжують контрнаступ / 17 отбр

В ході контрнаступу українські сили скорегували свою стратегію для мінімізації втрат і продовження нанесення ударів по російських силах.

Як говориться в щоденному звіті Інституту вивчення війни, за даними NYT, американські та європейські чиновники оцінили, що російські сили протягом перших двох тижнів контрнаступу знищили до 20% озброєння, наданого Заходом Україні.

"NYT повідомила, що офіційні особи заявили, що рівень втрат знизився до 10% протягом наступних тижнів завдяки зміні української стратегії. Українські військові змінили тактику, зосередившись на виснаженні російських сил артилерією і ракетами дальнього радіусу дії замість широкомасштабних штурмів. Це відповідає заяві українського головнокомандувача генерала Валерія Залужного від 14 липня про те, що посилення українського непрямого вогню може як притиснути російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати", — наголошується в звіті.

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За даними аналітиків ISW, українські сили, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного градієнта втрат, зберігаючи українську живу силу ціною повільної деокупації територій і поступово виснажуючи російську живу силу і техніку.

"Українські військові, ймовірно, вдосконалювали свою контрнаступальну стратегію протягом декількох тижнів. Більш масштабні наслідки цих коригувань тільки зараз стають зрозумілими для деяких спостерігачів. Україна, ймовірно, буде продовжувати коригувати свою стратегію і її реалізацію протягом всього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу", – відзначили американські військові аналітики.

Також українські війська домоглися обмежених територіальних досягнень на південному фланзі Бахмута. При цьому ЗСУ просунулися поблизу Андріївки і перетнули канал Сіверський Донець-Донбас, додали в ISW.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "покришили" окупантів із загонів "Шторм-Z". Підрозділи Збройних сил України на Мар'їнському напрямку завдали потужного удару по російських загонах "Шторм-Z", розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні.

Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадировців.

Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57/72 окремих мотострілкових бригад окупантів.

Більше новин:

війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни
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