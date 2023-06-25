Батальйон окупантів знищили вщент: ЗСУ зачистили плацдарм під Бахмутом

Бійці ЗСУ розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

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ЗСУ просуваються під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку, повідомив командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

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За його словами, фактично цей батальйон російських окупантів припинив існування як організована військова сила.

"Більше 30 убитих з боку ворога, з десяток полонених, з півсотні поранених, тобто батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищений від ворога", - зазначив український полковник.

Білецький додав, що ворожий плацдарм на західному березі каналу повністю зачищений.

Ситуація в Бахмуті

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

Речник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий сказав, що армія України просунулася в районі Бахмута. Там тривають бої. ЗСУ завдають ударів по російських окупантах.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Рух йде на флангах. Ворог втрачає позицію за позицією.

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