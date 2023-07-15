Потужна відповідь під Мар'їнкою: ЗСУ 'покришили' окупантів із загонів 'Шторм-Z'

Підрозділи ЗСУ дали відсіч окупантам на Авдіївському напрямку, розповів Валерій Шершень.

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Підрозділи Збройних сил України на Мар'їнському напрямку завдали потужного удару по російських загонах "Шторм-Z", розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, всього за минулу добу російські військові 16 разів атакували позиції українських сил, 14 з них - в районі Мар'їнки, повідомляється в Facebook прес-центру.

"Зокрема, на напрямку Олександрівка - Мар'їнка "отримали на горіхи" загони "Шторм". Також зафіксовано 536 ворожих обстрілів", — зазначив він.

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Підрозділи ЗСУ також дали відсіч окупантам на Авдіївському напрямку, за даними Шершня, ворог вів наступальні дії в районі Первомайського - проте безрезультатно.

"Триває різнопланова робота, зокрема зі знищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. В результаті ефективного комплексного вогневого ураження у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу", - повідомив він.

Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку додав, що військові РФ відмовляються від виконання бойових завдань, а санітарні втрати РФ за минулу добу на Таврійському напрямку склали 156 окупантів, безповоротні - 55 росіян.

Раніше повідомлялося про те, що окупантів вибили з позицій під Бахмутом.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні.

Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбили тільки прибулих в Бахмут кадировців.

Також значні втрати фіксуються в загонах 83 окремої десантно-штурмової бригади, а також у 57/72 окремих мотострілкових бригад окупантів.

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