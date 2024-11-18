'Нам потрібно 3-4 дні': Попенков розповів, скільки триватимуть відключення світла

Відновлення енергосистеми України триватиме до 4 днів, але відключення світла продовжаться, розповів Олег Попенков.

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Відновлення енергосистеми займе кілька днів / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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На відновлення енергосистеми потрібно 3-4 дні

Відключення електроенергії можуть тривати і наступного тижня

Найбільше постраждали обʼєкти, що забезпечують пікове споживання вранці та ввечері

Для повного відновлення енергосистеми України після після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів. Проте відключення електроенергії в Україні можуть зберегтися і наступного тижня. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков в ефірі Новини.LIVE.

"Cитуація буде виглядати таким чином: нам потрібно декілька днів, можливо 3-4 дні, щоб повністю відновити роботу. Але за цих обставин відключення залишаться до кінця тижня", - сказав експерт.

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За його словами, найбільше постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують пікове споживання електроенергії вранці та увечері. Попенков зауважив, що ключовим завданням є відновлення власної генерації, а не лише інфраструктури "Укренерго".

Експерт зауважив, що в ЄС електроенергія вп’ятеро дорожча, ніж в Україні. Відтак, імпорт створює збитки для українських енергокомпаній. Тому енергетикам необхідно відновити вітчизняну генерацію, щоб зменшити залежність від імпорту.

"Тому це може сформувати таку ситуацію, що ми змушені будемо продовжити відключення і цього тижня, і навіть наступного", - додав Олег Попенков.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - онстанні новини

Нагадаємо, 17 листопада Росія здійснила масовану атаку по території України і запустила понад 200 ракет і дронів. Українські сили ППО знищили 102 ракети та 42 дрони "Шахед". Крім того, 41 ворожий дрон був втрачений локаційно.

У понеділок, 18 листопада, в Україні знову застосовують графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії напередодні. За даними "Укренерго", з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Як повідомляв Главред, 18 листопада "Укренерго" ухвалило рішення скасувати відключення електроенергії у кількох областях України. У Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях не застосовуватимуть графіки відключення електроенергії.

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Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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