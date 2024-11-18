Графіки вимкнення світла скасували у двох областях України: названо регіони

Коротко:
- Прикарпаття сьогодні буде зі світлом
- Графіки відключень запроваджуватимуться в разі окремого розпорядження Укренерго
У понеділок, 18 листопада, на Прикарпатті не застосовуватимуться графіки відключень електроенергії. Відповідне рішення ухвалили в Укренерго.
Спочатку в Прикарпаттяобленерго повідомляли, що обмеження не застосовуватимуться з 07:00 до 08:00 години ранку.
Пізніше стало відомо, згідно з новим розпорядженням Укренерго, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях графіки відключень світла скасовано до окремої вказівки.
В Україну повертаються графіки відключень світла - останні новини
Главред писав, що 18 листопада в усіх регіонах України будуть вимушено застосовуватися графіки відключень світла. Причиною тимчасового повернення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.
Як повідомили в Укренерго, у понеділок з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Дізнатися графік відключень у кожній області можна буде на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в компанії.
Раніше повідомлялося, що в Україні є кілька сценаріїв можливих відключень електроенергії взимку. Усе залежить від двох чинників: наскільки холодною буде зима та чи оновлять росіяни масові атаки на українську енергосистему.
Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив, чи є в України шанс пройти зиму без відключень світла і в яких випадках варто готуватися до 20-годинної відсутності електрики.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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