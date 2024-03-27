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На відновлення однієї з найбільших в Україні ТЕЦ підуть роки - Синєгубов

Яна Ставська
27 березня 2024, 22:23
Харківська ТЕЦ-5 постійно страждала від обстрілів російських окупантів.
взрыв, шахед
Росія бʼє по Харкову / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ДСНС

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові, що є ще й однією з найбільших в Україні, знадобляться роки, цитує голову Харківської ОВА Олега Синєгубова видання "Новини Донбасу".

Саме ця ТЕЦ постраждала від обстрілів росіян. Руйнації обʼєкта, за словами Синєгубова, "дуже серйозні".

"Звичайно, ми маємо думати над відновленням ТЕЦ-5, але це роки. Це не завтра, не за місяць і не за два місяці. Це точно, бо руйнації дуже серйозні. І поряд із відновленням таких великих підприємств ми маємо думати про альтернативу. Низка проектів вже є, ми маємо реалізовувати їх до наступного опалювального сезону", - сказав він на брифінгу 27 березня.

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Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Як зазначає видання, Харківська ТЕЦ-5 є однією з найбільших в Україні, здатною нести електричне навантаження до 540 МВт і покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год.

Забезпечує електроенергією та теплом побутових, промислових та бюджетних споживачів Харкова.

Удари по Харкову - прильоти сьогодні, 27 березня

У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.

Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.

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