Росія знищила усі трансформаторні підстанції в одному з міст-мільйонників

Місто без стабільного енергопостачання та живе за графіками відключень.

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ЗС РФ продовжують бити по місту / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські окупанти зруйнували усі трансформаторні підстанції у Харкові. Муніципальні служби працюють над поступовим поверненням світла у домівки цивільних, поділився в ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, майже у всіх будинках харківʼян сьогодні вже є вода, 60% домогосподарств підʼєднано до опалення. Водночас 40% будинків вже "заживлено", однак коли світло зʼявиться у всьому Харкові - Терехов не знає.

"Остаточних прогнозів ввімкнення світла немає, бо дуже серйозні руйнування. Зруйновано усі трансформаторні підстанції, є руйнування ТЕЦ. Точну дату назвати не можемо, але працюємо", - зазначив Терехов. відео дня

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удар по Харкову - що відомо останні атаки на місто

У ніч на 23 березня російські БПЛА завдали ударів по Харкову. Зранку окупанти завдали повторний удар дронами. В суботу ввечері місто знову опинилося під обстрілом російських військових. Місцевих мешканців просили бути обережними.

Станом на ранок, 24 березня, в Харкові діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури.

Загалом станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.

Експерт Олег Жданов каже, що росіяни прагнуть спровокувати в Харкові гуманітарну катастрофу, що має ознаки геноциду.

"Росіяни просто "гасять" Харків. Вони знають, що в місті, незважаючи ні на що, ще велика кількість населення, і, якщо залишити Харків без електроенергії та води, це буде катастрофа, гуманітарна катастрофа. А це вже геноцид у чистому вигляді", - додав Жданов.

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