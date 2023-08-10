У Білорусі сталася пожежа на Мозирському НПЗ: подробиці

На Мозирському нафтопереробному заводі в Гомельській області Білорусі сталося смолоскипне горіння, причина загоряння встановлюється фахівцями.

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У Білорусі на Мозирському НПЗ 10 серпня сталася пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

На Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі сталася пожежа. Рятувальники ліквідували смолоскипне горіння із засувки установки з виробництва бензину. Постраждалих немає. Причину загоряння з'ясовують фахівці.

Як повідомляє МНС Білорусі, пожежа на Мозирському НПЗ трапилася в четвер, 10 серпня. Сталося смолоскипне горіння з засувки установки з виробництва бензину.

"Постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється", - підкреслили в білоруському МНС. відео дня

На Мозирському НПЗ сталася пожежа - дивіться відео в Telegram-каналі Главред:

Причину пожежі на Мозирському НПЗ встановлюють фахівці / скріншот Главред

Що відомо про Мозирський НПЗ

Мозирський нафтопереробний завод - одне з двох нафтопереробних підприємств у Білорусі. Нафту звідти відправляють на завод нафтопроводом Дружба і з Речицьких родовищ.

Продукція заводу - автомобільний бензин, дизельне паливо, в якому низький вміст сірки, побутовий газ, побутове пічне паливо, технічний бутан, а також освітлювальний гас.

Потужності підприємства розраховані на переробку близько 14 мільйонів тонн нафти на рік.

Лукашенко погрожував "ударом по Києву" через Мозирський НПЗ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко минулого року погрожував ударами по Києву, якщо, мовляв, "ЗСУ нападуть на Білорусь і атакують завод у Мозирі".

"Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозиру, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є", - сказав Лукашенко.

У СБУ попередили, що Росія готує теракт на Мозирському НПЗ

У Службі безпеки України 4 серпня повідомили, що агресор Росія готує теракт на Мозирському нафтопереробному заводі в Білорусі і звинуватить Україну. За даними спецслужби, таким чином Москва хоче втягнути Мінськ у повномасштабну війну з Україною.

"Інформацію про запланований в Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з декількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця ЗС РФ, якого українські захисники взяли в полон на запорізькому напрямку", - підкреслили в СБУ.

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