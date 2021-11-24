На плакатах антивакцинаторів у Києві помітили QR-коди, що ведуть на сайт "Єдиної Росії"

Відкривається посилання на сайт найбільшої політичної партії країни-агресора.
Масова акція, організована рухом антивакцинатора Остапа Стахіва, пройшла 24 листопада в центрі столиці. Сьогоднішній мітинг антивакцинаторів здивував несподіваними новинами.
У Києві стояли люди з плакатами, на яких були зображені QR-коди. Таким чином активісти намагалися довести, що вони "жива людина, а не товар", і зупинити вакцинацію.
Однак пізніше з'ясувалося, що при скануванні цих же кодів на плакатах, користувача перекидає на сайт найбільшої політичної партії країни-агресора "Єдина Росія".
Першим це помітив Користувач Остап Говда. Він і опублікував у соцмережі відповідний пост.
Редакція Главреда також перевірила цю інформацію, і вона виявилася далеко не фейковою.
На даний момент Мережа буквально потонула у відео, на яких користувачі особисто сканують код і перед очима відкривається плашка сайту.
Деякі з цього приводу жартують, а деякі обурюються.
Між іншим, відомо, що російські антивакцинатори виступали з такими ж плакатами.
Нагадаємо, раніше учасники мітингів вакцинації в Україні і Молдові використовували плакати з практично ідентичним дизайном.
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