Противники вакцинації знову вийшли на вулиці Києва: центр столиці оточений, люди вже під Радою

Учасники акції почали висувати нові вимоги.
У центрі столиці тимчасово обмежили рух на низці вулиць через проведення мітингу противників вакцинації 24 листопада.
Свій марш антивакцинатори анонсували в одній зі спільнот у соцмережах. Зокрема, вони планують прийти під стіни Верховної Ради – на площу Конституції.
Станом на 10: 30 ранку, під Верховною Радою вже почала збиратися противники примусової вакцинації. Протестувальники тримають в руках плакати з вимогою звільнити з СІЗО їхнього лідера Остапа Стахова, пише "Pavlovskynews".
На акцію протесту приїхало менше людей, ніж 3-го листопада, але заходи безпеки в центрі Києва значно посилені, кажуть журналісти.
читайте такожМОЗ каратиме лікарів-антивакцинаторівПрактично на кожному перехресті урядового кварталу розставлені наряди правоохоронців, а частина центральних вулиць перекриті для руху автомобілів до 17:00, але цей час може змінитися.
Рух у Києві буде обмеженим: на скільки та де
Правоохоронці попередили, що водіям доведеться міняти свої маршрути з 10: 30 до 17:00. Зокрема, обмеження стосуватимуться:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейської площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульвару Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Читайте також:
- СБУ увірвалася з обшуком до лідера антивакцинаторів
- "Спроба захоплення влади за наказом з РФ" : в СБУ розповіли, в чому підозрюють лідера антивакцинаторів
- МОЗ каратиме лікарів-антивакцинаторів
- Львівський суд заарештував головного антивакцинатора України: у відповідь той заявив про зв'язок з Кеннеді