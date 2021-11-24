Противники вакцинації знову вийшли на вулиці Києва: центр столиці оточений, люди вже під Радою

Мітинг антивакцинаторів у Києві / KlymenkoTime

У центрі столиці тимчасово обмежили рух на низці вулиць через проведення мітингу противників вакцинації 24 листопада.

Свій марш антивакцинатори анонсували в одній зі спільнот у соцмережах. Зокрема, вони планують прийти під стіни Верховної Ради – на площу Конституції.

Станом на 10: 30 ранку, під Верховною Радою вже почала збиратися противники примусової вакцинації. Протестувальники тримають в руках плакати з вимогою звільнити з СІЗО їхнього лідера Остапа Стахова, пише "Pavlovskynews".

Мітинг антивакцинаторів у Києві / Pavlovskynews

Мітинг антивакцинаторів у Києві / KlymenkoTime

На акцію протесту приїхало менше людей, ніж 3-го листопада, але заходи безпеки в центрі Києва значно посилені, кажуть журналісти.

читайте такожМОЗ каратиме лікарів-антивакцинаторівПрактично на кожному перехресті урядового кварталу розставлені наряди правоохоронців, а частина центральних вулиць перекриті для руху автомобілів до 17:00, але цей час може змінитися.

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Рух у Києві буде обмеженим: на скільки та де

Правоохоронці попередили, що водіям доведеться міняти свої маршрути з 10: 30 до 17:00. Зокрема, обмеження стосуватимуться:

вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейської площі;

вулиці Хрещатик;

бульвару Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

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