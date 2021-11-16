СБУ увірвалася з обшуком до лідера антивакцинаторів

Остап Стахів неодноразово організовував акції протесту / Страна

У Львові прийшли з обшуками до одного з лідерів руху проти примусової вакцинації Остапа Стахова.

Представники СБУ нагрянули в його особисту квартиру, пише Страна.

Практично відразу до квартири антивакцинатора підтягнулися його соратники. Вони скандують " Волю! Волю!".

Сам юрист знаходиться в квартирі. Він повідомив, що силовики виламали двері ще о 6 ранку, і при цьому не зачитали йому права. Також відомо, що співробітники СБУ відібрали техніку адвоката.

Нагадаємо, 3 листопада в центрі Києва "антивакцинатори" зібралися на мітинг проти щеплень від коронавірусу. Учасники акції намагалися "пікетувати" супермаркет і перекривати дорогу і пішохідні підземні переходи.

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Також вони перекривали дорогу біля вулиці Лобановського. На мітингу також були помічені екс-депутат Верховної Ради Надія Савченко з сестрою Вірою, яких нещодавно спіймали в аеропорту "Бориспіль" з підробленим ковід-сертифікатом.

ЗМІ пишуть, що організатором акції був Остап Стахів.

Також відомо, що 24 листопада антивакцинатори планує черговий протест у Києві.