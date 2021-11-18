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Суд Львова заарештував головного антивакцинатора України: той заявив про зв'язок з Кеннеді

18 листопада 2021, 18:54

Остап Стахів був доставлений в зал засідання примусово.

Остап Стахів
Суд тривав 4 години / Facebook

У Львові Галицький районний суд обрав запобіжний захід для одного з лідерів антивакцинаторів - юриста Остапа Стахіва.

Як повідомляє Львівський портал у четвер, 18 листопада, Стахіва відправили під арешт на два місяці.

Однак його близьким надали можливість викупити противника вакцинації за 998 тисяч гривень.

Відомо, що Стахіва зобов'язали здати закордонний паспорт.

Згідно із законодавством України, сторона захисту може оскаржити запобіжний захід протягом п'яти днів з моменту оголошення постанови суду. Однак, чи стануть це робити прихильники Стахіва - поки невідомо.

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А от щодо застави, то за словами ув'язненого, вносити його ніхто не буде, тому що таких грошей у його сім'ї і у нього самого немає.

Також Стахів у розмові з журналістами заявив, що тісно спілкується з Робертом-Френсісом Кеннеді-молодшим – одним з лідерів антивакцинаторського руху в Америці.

Крім того ЗМІ пишуть, що суд у справі Стахіва повинен був відбутися ще вчора. Однак Стахів на нього не з'явився. І сьогодні, 18 листопада, його доставили примусово. Весь цей час він був в одній з лікарень Закарпатської області.

Нагадаємо, 16 листопада, в будинок Стахіва увірвалася СБУ. Силовики вилучили у нього техніку. Пізніше лідеру руху українських антивакцинаторів винесли підозру в спробі захоплення влади.

Також повідомлялося, що правоохоронці заявили, що заблокували діяльність очолюваної Стаховом Всеукраїнської мережі, яка " під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати ситуацію в країні.

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