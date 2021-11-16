"Спроба захоплення влади за наказом з РФ" : в СБУ розповіли, в чому підозрюють лідера антивакцинаторів

Остап Стахів / Facebook

Лідеру руху українських антивакцинаторів юристу Остапу Стахову Служба безпеки України винесла підозру у спробі захоплення влади. Про це повідомляється на сайті спецслужби.

Також правоохоронці заявили, що заблокували діяльність очолюваної Стаховом Всеукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати ситуацію в країні.

За даними слідства, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. Як стверджує СБУ, нібито їх дії координували "російські куратори".

"Лідеру так званих "антивакцинаторів" і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомили про підозру за ст.109 Кримінального кодексу України", ‒ заявили в СБУ.

Санкція задіяної статті ("дії, вчинені з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова") передбачає від п'яти до десяти років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

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"У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, в тому числі листування, в ході яких зловмисники підшукували зброю і співучасників, які повинні були захопити владу в регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади з "власною міліцією" і "економікою", ‒ йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Львові прийшли з обшуками до одного з лідерів руху проти примусової вакцинації Остапа Стахова.

Сам юрист знаходився в квартирі. Він повідомив, що силовики виламали двері ще о шостій ранку, і при цьому не зачитали йому права. Також відомо, що співробітники СБУ відібрали техніку адвоката.