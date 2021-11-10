В Італії дівчина виграла суд проти свого батька-антивакцинатора

В Італії неповнолітня виграла в суді у батька-антивакцинатора / УНІАН

16-річна дівчина з італійського міста Палермо на Сицилії виграла в суді справу проти свого батька-антивакцинатора, який не дозволив їй робити щеплення від коронавірусу, повідомляє місцевий портал Livesicilia.

Цього літа студентка поїхала в пункт вакцинації в Палермо, де їй сказали, що їй потрібна згода обох батьків.

Мати дівчинки підтримала її вибір. Від проживає окремо батька вона дізналася, що той не згоден на вакцинацію. Справа дійшла до суду.

Суддя став на бік дівчини-підлітка, яка отримає першу дозу вакцини через кілька днів.

Це ще один випадок в Італії, коли причиною для звернення до суду стала відсутність згоди на вакцинацію одного з батьків або обох батьків.

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Раніше Главред писав про те, що в Рівненській області жінці під час вакцинація вкололи препарат CoronaVac, в той час як імунізуватися вона хотіла.

Інцидент стався в місті Сарни. Там місцева мешканка зробила в районній поліклініці вакцину від коронавірусу. Імунізуватися жінка хотіла препаратом AstraZeneca, проте замість нього їй вкололи китайську вакцину.

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