В Олександрії копи увірвалися на урок до вчителя-антивакцинатора

Вчителі відсторонили від роботи без вакцини від коронавірусу / скріншот

З 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи співробітників, які підлягають обов'язковій Сovid-вакцинації, зокрема, чиновників і педагогів.

У мережі з'явилося відео, як поліцейські в Кіровоградській області в місті Олександрія прийшли на урок історії і зажадали вчителя негайно покинути робоче місце.

За їх словами, прийшов наказ та педагог без вакцини від коронавірусу не має право знаходиться на уроці.

"Ви на даний момент не моєте права знаходитися на робочому місці через відсторонення від роботи", - заявили поліцейські.

Педагог зажадала пояснень та рішення суду, що її відсторонили від роботи.

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"Хто мене відсторонив. Покажіть документи. Ви моїми правами не маєте права керувати. Своїми правами керую я", - заявила вчитель спеціалізованої школи "Олександрійський колегіум".

Як з'ясував Главред, з 9 по 15 листопада в школі "Олександрійський колегіум" наказом директора відсторонили від роботи кількох нещеплених вчителів, у тому числі вчителя історії та правознавства Ларису Лисюк.

Наказ директора навчального закладу вчитель сама опублікувала в Facebook.

В коментарях до відео люди розділилися в думках.

Деякі пишуть, що вчитель повинна була вийти з класу та з'ясувати всі деталі, а інші відзначають, що поліцейські вчинили некоректно та повинні були дочекатися закінчення уроку.

Відсторонення від роботи невакцинованих

Всього в Кіровоградській області з понеділка, 8 листопада, відсторонили від роботи 541-го працівника навчальних закладів — 205 педагогів і 336 непедагогічних працівників, які не щеплені від коронавірусу.

"Зараз вносять зміни в розклади занять", - розповів заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський, пише місцеве видання zametka.in.ua.

За його словами, така кількість відсторонених не є критичною для роботи освітньої галузі.

"На сьогоднішній день жоден заклад не припинив роботу у зв'язку з відстороненням", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, що не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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