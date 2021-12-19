На Новий Рік мандарини в ціні стануть "золотими"

Мандарини подорожчають під Новий Рік / Pixabay

В Україні до новорічних свят головний продукт-символ мандарини подорожчають на 30%. Тобто, до 50 грн / кг.

Відповідний прогноз озвучила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.

"Безумовним символом новорічних свят є мандарини. Досвід минулих років показує, що ціна на даний продукт може зрости до 30% в порівнянні з ціною на початку грудня через підвищений попит з боку споживачів. Тому можна очікувати, що ближче до свят ми можемо мати середню ціну на мандарини в районі 50 грн/кг", - зазначила експерт.

Тим часом, аналітик стверджує, що ціни на інші цитрусові будуть знижуватися.

"Зазвичай ціна на апельсини знижується на 8%, і на новорічні свята можемо мати середню ціну на рівні 35 грн/кг, а на лимони - на 7% до 37 грн/кг", — сказала Литвин.

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За її словами, зниження ціни на ці види цитрусових обумовлено тим, що підвищеним попитом споживачів на мандарини.

А в Мінекономіки зліт ціни на мандарини пояснюють пандемією коронавірусу і світовими цінами.

Нагадаємо, на новорічний стіл 2022 середньостатистичній українській родині доведеться витратити близько двох тисяч гривень. Його вартість збільшилася на 8,1% в порівнянні з минулим роком і складе 1844,74 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8% більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці в 2673,59 грн.

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