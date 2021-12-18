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В Україні під Новий рік 2022 подорожчають мандарини: скільки заплатимо

18 грудня 2021, 09:26
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Ціни на мандарини зростуть, при цьому апельсини і лимони подешевшають. А ще в супермаркетах з'явилась дешева пропозиція - мандарини без шкірки.

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Мандарини в Україні злетять у ціні / Фото ua.depositphotos.com

Новий рік 2022 вже не за горами, і перед святами традиційно дорожчають мандарини. При цьому інші цитрусові - апельсини і лимони - впадуть в ціні.

Середня ціна мандаринів в Україні в грудні 2021 року досягає 35 грн. При цьому аналітики кажуть, що ціни на мандарини різко зростуть на 30%. Як розповіли в ефірі програми Сніданок з 1+1, за кілограм доведеться заплатити до п'ятдесяти гривень.

Водночас, ціни на інші цитрусові знижуватимуться. В середньому за кіло апельсинів доведеться віддати до 35 гривень , а за лимони – до 37 гривень.

До слова, в столичних магазинах з'явилися очищені мандарини, пише Сегодня. В одному з київських супермаркетів вартість мандаринів "Туреччина" становить 33,90 грн за кілограм, а "Клементин" — 45,90 грн за кілограм. Вартість же очищеного фрукта 30,90 грн.Різниця між ціною цілого і очищеного - три гривні.

читайте такожЦвіль і минулий термін придатності: експерт розповіла, як українцям продають прострочений товар зі знижкамиЯк повідомляв Главред, на новорічний стіл 2022 середньостатистичній українській родині доведеться витратити близько двох тисяч гривень. Його вартість збільшилася на 8,1% в порівнянні з минулим роком і складе 1844,74 грн.

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Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8% більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці в 2673,59 грн.

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