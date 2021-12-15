У скільки обійдеться українцям новорічний стіл 2022 - бюджетний і з делікатесами

Вартість новорічного столу злетіла. Подорожчали практично всі продукти, які знадобляться господиням для приготування традиційних страв.
На новорічний стіл 2022 середньостатистичній українській родині доведеться витратити близько двох тисяч гривень. Його вартість збільшилася на 8,1% в порівнянні з минулим роком і складе 1844,74 грн.
Як розповів директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко, для оцінки вартості новорічного столу-2022 було взято традиційне новорічне меню: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл 2022
На салат Олів'є (3 кг продуктів традиційної рецептури) доведеться витратити 198,54 грн. Це на 24,6% більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43% в залежності від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (на 8 %), 6 яєць – 19,80 грн ( на 37 %), 200 г солоних огірків – 17,22 грн (на 4 %) і 180 г майонезу – 13,50 грн (на 8% залежно від марки).
На рівні минулого року коштуватиме салат Оселедець під шубою (1,5 кг продуктів) – 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця - 100 грн за 0,5 кг.
На 10-26% зросли витрати на м'ясні продукти. В цілому вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.
Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться в 100 грн, твердий сир (300 г) – 75 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 50 грн. Молочні продукти в поточному році подорожчали на 14-30%.
Вартість овочів на новорічному столі складе в середньому 185,38 грн.
Фрукти обійдуться в 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.
Батон білого хліба (1 кг) обійдеться в 24,95 грн. Шоколадні цукерки - 170 грн. за 1 кг.
Пляшка шампанського Артемівське (0,75 л) обійдеться в 109 грн. У півтора раза більше - 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку Шабо 5-річної витримки.
Безалкогольні напої коштуватимуть у 81,00 грн. За 2 л соку Садочок доведеться заплатити 40,00 грн, за воду Моршинська (1,5 л) – 13,00 грн, за солодку воду Живчик (2 л) – 28 грн.
Скільки коштуватиме новорічний стіл-2022 з делікатесами
Сім'ям, які можуть купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в 260 грн, а 200 г червоної риби – в 220 грн. Відтак, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн.
У скільки обійдеться бюджетний новорічний стіл-2022
Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8% більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці в 2673,59 грн.
Як повідомляв Главред, в Україні різко дорожчає соняшникова олія. Експерти прогнозують зростання ціни до 100 грн за літр. Вони розповіли, що буде з ціною на цей продукт в майбутньому.
Також експерти прогнозують не те, що подорожчання, а дефіцит цукру в Україні.
Тим часом в Україні дуже сильно подешевшали яблука, проте різко злетіли ціни на цибулю - побито рекордний максимум.
Також ціна на сало побила всі рекорди. Тепер воно коштує дорожче добірної свинини. Тримати худобу невигідно і важко, свиноферм в аграрній країні не так багато і спеціалізуються вони на інших породах свиней.
Читайте також:
- Як заощадити на новорічному столі і не розчарувати гостей
- Що подарувати чоловікові на Новий Рік 2022 - класичні та оригінальні ідеї подарунків
- Дорогий "Олів'є": в Україні почали "кусатися" ціни на продукти для новорічного салату