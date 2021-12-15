У скільки обійдеться українцям новорічний стіл 2022 - бюджетний і з делікатесами

Новорічний стіл подорожчав на 8,1% порівняно з минулим роком / Фото pixaby

На новорічний стіл 2022 середньостатистичній українській родині доведеться витратити близько двох тисяч гривень. Його вартість збільшилася на 8,1% в порівнянні з минулим роком і складе 1844,74 грн.

Як розповів директор Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко, для оцінки вартості новорічного столу-2022 було взято традиційне новорічне меню: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

У скільки обійдеться українцям новорічний стіл 2022

На салат Олів'є (3 кг продуктів традиційної рецептури) доведеться витратити 198,54 грн. Це на 24,6% більше, ніж при святкуванні Нового 2021 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43% в залежності від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (на 8 %), 6 яєць – 19,80 грн ( на 37 %), 200 г солоних огірків – 17,22 грн (на 4 %) і 180 г майонезу – 13,50 грн (на 8% залежно від марки).

На рівні минулого року коштуватиме салат Оселедець під шубою (1,5 кг продуктів) – 121,57 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця - 100 грн за 0,5 кг.

На 10-26% зросли витрати на м'ясні продукти. В цілому вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складе 443,50 грн.

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Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться в 100 грн, твердий сир (300 г) – 75 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 50 грн. Молочні продукти в поточному році подорожчали на 14-30%.

Вартість овочів на новорічному столі складе в середньому 185,38 грн.

Фрукти обійдуться в 105,80 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому в 26 грн, 1 лимон (200 г) – 9,80 грн.

Батон білого хліба (1 кг) обійдеться в 24,95 грн. Шоколадні цукерки - 170 грн. за 1 кг.

Пляшка шампанського Артемівське (0,75 л) обійдеться в 109 грн. У півтора раза більше - 180 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку Шабо 5-річної витримки.

Безалкогольні напої коштуватимуть у 81,00 грн. За 2 л соку Садочок доведеться заплатити 40,00 грн, за воду Моршинська (1,5 л) – 13,00 грн, за солодку воду Живчик (2 л) – 28 грн.

Скільки коштуватиме новорічний стіл-2022 з делікатесами

Сім'ям, які можуть купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в 260 грн, а 200 г червоної риби – в 220 грн. Відтак, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн.

У скільки обійдеться бюджетний новорічний стіл-2022

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві складе 2123,59 грн, що на 10,8% більше вартості новорічного столу 2021 року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці в 2673,59 грн.

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Тим часом в Україні дуже сильно подешевшали яблука, проте різко злетіли ціни на цибулю - побито рекордний максимум.

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