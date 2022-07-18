На Луганщині бойовики з переляку збили свій винищувач "Су-34"

Від потужних нічних ударів української армії Бойовики та окупанти регулярно впадають у паніку. Тепер ось вони за допомогою ППО збили свій же винищувач.
У Луганській області окупанти через регулярні успішні удари ЗСУ по них регулярно панікують і самі собі влаштовують "демілітаризацію". Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Згідно з наявними даними, ППО окупантів відпрацювали за своїм винищувачем "Су-34". За однією версією, інцидент стався в районі селища Хрустальний (Луганська область), за іншою ‒ в районі міста Алчевськ.
Кількома годинами раніше в Мережі в місцевих Telegram-каналах виклали Відеоролик збитого літака "Су-34". Спершу в коментарях під записом бойовики почали радіти ‒ адже вони спершу подумали, що збитий був український літак. Але швидко з'ясувалося, що це помилка і збитий був винищувач окупантів. І відео швидко видалили.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському винищувачу "Су-25" в Луганській області. Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія в жодній з воєн не втрачала стільки авіації, як у ході повномасштабної війни проти української держави. На той момент ЗСУ знищили 200 російських бойових літаків.
19 червня російські окупанти так невдало запустили ракету"Точка-У" над тимчасово окупованим містом Алчевськом (Луганська область), що вона відразу ж розлетілася на шматки.
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