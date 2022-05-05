Два винищувачі Су-30, чотири БПЛА і крилаті ракети: ЗСУ за добу розбили 9 ворожих цілей

Збройні сили України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ / армія Інформ

Повітряні сили та Сухопутні війська ЗСУ на війні проти Росії за минулу добу розтрощили дев'ять повітряних цілей ворога. Серед них, попередньо, два винищувачі Су-30, чотири безпілотних літальних апарати і три крилаті ракети. Відомості уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Згідно за даними Генштабу на 6:00 5 травня, Збройні сили України за попередню добу знищили низку повітряних цілей противника. У тому числі, військові літаки, безпілотники і крилаті ракети.

читайте такожБитва ЗСУ зі зброєю Заходу з військами РФ і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війни"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також уражено два літака. Попередньо - винищувачі Су-30. Інформація уточнюється", - підкреслюється в повідомленні.

Війська України знищують підрозділи армії РФ

У Генштабі ЗСУ раніше заявили, що на одному з напрямків боїв з військами РФ було завдано удар по 38-й окремій мотострілецькій бригаді російської армії. В результаті грамотних дій українських військових підрозділів ворог отримав серйозної шкоди. Близько 60% складу бригади противника отримали поранення або загинули.

У Харківській області бійці армії України завдали влучного удару по колоні військ РФ, які перевозили паливо та снаряди окупантам в районі Ізюму. Саме місто загарбники використовують як один з опорних пунктів для наступу на Донбас.

У 30-й Окремій механізованій бригаді розповіли історію, як 23-річний боєць ЗСУ та його бригада розтрощили три десятки танків та іншої бронетехніки ворога. Військовий розповів, що навіть коли російські танки йшли потужною атакою за підтримки артилерії, бійці під Градами заряджали ракети, щоб вразити якомога більше техніки ворога.

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