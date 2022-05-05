УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Два винищувачі Су-30, чотири БПЛА і крилаті ракети: ЗСУ за добу розбили 9 ворожих цілей

5 травня 2022, 09:49

Над знищенням ударних сил противника працювали Повітряні сили та Сухопутні війська.

ВСУ
Збройні сили України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ / армія Інформ

Повітряні сили та Сухопутні війська ЗСУ на війні проти Росії за минулу добу розтрощили дев'ять повітряних цілей ворога. Серед них, попередньо, два винищувачі Су-30, чотири безпілотних літальних апарати і три крилаті ракети. Відомості уточнюються. Про це повідомляє Генеральний штаб.

Згідно за даними Генштабу на 6:00 5 травня, Збройні сили України за попередню добу знищили низку повітряних цілей противника. У тому числі, військові літаки, безпілотники і крилаті ракети.

читайте такожБитва ЗСУ зі зброєю Заходу з військами РФ і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війни"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено дев’ять повітряних цілей: чотири БпЛА (два з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та три крилаті ракети противника. Також уражено два літака. Попередньо - винищувачі Су-30. Інформація уточнюється", - підкреслюється в повідомленні.

Війська України знищують підрозділи армії РФ

У Генштабі ЗСУ раніше заявили, що на одному з напрямків боїв з військами РФ було завдано удар по 38-й окремій мотострілецькій бригаді російської армії. В результаті грамотних дій українських військових підрозділів ворог отримав серйозної шкоди. Близько 60% складу бригади противника отримали поранення або загинули.

У Харківській області бійці армії України завдали влучного удару по колоні військ РФ, які перевозили паливо та снаряди окупантам в районі Ізюму. Саме місто загарбники використовують як один з опорних пунктів для наступу на Донбас.

У 30-й Окремій механізованій бригаді розповіли історію, як 23-річний боєць ЗСУ та його бригада розтрощили три десятки танків та іншої бронетехніки ворога. Військовий розповів, що навіть коли російські танки йшли потужною атакою за підтримки артилерії, бійці під Градами заряджали ракети, щоб вразити якомога більше техніки ворога.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Україна може завдати військової поразки військам РФ

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ Повітряні Сили Сухопутні війська війська Росії війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сниГороскоп на завтра, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського катаКатував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняНова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травня Під Харковом поранено начальника Генштабу Збройних сил Росії Герасимова - журналістПід Харковом поранено начальника Генштабу Збройних сил Росії Герасимова - журналіст Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"
Підтримайте Главред

Останні новини

10:15

Знищить твою кар'єру: Логунова погрожує Ступці розповісти правду про їхнє розлучення

10:13

Попри поразку, російські окупанти не відмовилися від атаки на Харків - ПентагонВідео

09:56

Азовсталь перетворився на пекло: окупанти обстрілюють і штурмують завод безперервноВідео

09:49

Два винищувачі Су-30, чотири БПЛА і крилаті ракети: ЗСУ за добу розбили 9 ворожих цілейВідео

09:26

Вантаж 200 для РФ: розвідка США допомагає Україні вбивати російських генералів - NYT

Реклама
09:15

Окупанти з гвардійської бригади бунтують через втрати і не хочуть воювати - Генштаб ЗСУВідео

09:14

Дві цілі Кремля: чому бункерний фюрер не наважується назвати "спецоперацію" війноюПогляд

09:09

Російський музичний критик підтримав Україну на Євробаченні

08:41

У Росії генерал нагородив сина-танкіста за "звільнення" ЧернігівщиниВідео

08:20

Разом пішли на фронт і геройськи загинули: на Херсонщині росіяни розстріляли бійців ЗСУ - батька і синаВідео

07:37

Коли впаде Кримський міст: у Мережі з'явився сайт зі зворотним відліком

07:10

Путінську армію відсунули від Харкова на 40 км, артобстріли місту не загрожують - Арестович

06:37

Ескалація бойових дій до 9 травня: Арестович назвав найнебезпечніші напрямки

06:33

Тіна Кароль виконала гімн України під час благодійного матчу "Базель" – "Динамо Київ"

06:31

Перемога України у війні стає все більш імовірною: чому заметушилася РосіяПогляд

05:10

Кабаєва стане вдовою і вже мітить на місце Путіна: з'явився "вогняний" прогноз таролога

04:40

План Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВСВідео

04:10

Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали дату потеплінняВідео

03:48

"Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться РосіяВідео

02:17

Рашисти гірше колумбійської наркомафії: Ектор Хіменес-Браво розповів, як його побили і кинули в лісі

Реклама
01:45

Астролог назвав найнебезпечніші області України в травні: "можливі ракетні обстріли, пожежі і руйнування"

01:15

День акушерки 2022 в Україні: привітання і красиві картинки і свята

01:10

Ситуація в Маріуполі критична: всі сили кинули на її рішення - АрестовичВідео

00:51

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:34

Потужний ракетний удар РФ по Україні: що відомо про руйнуванняВідео

00:22

Арестович оцінив ризик ядерного удару Росії по УкраїніВідео

00:03

Ступка розповів, як його кинула Логунова

04 травня, середа
23:52

Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками АзовсталіВідео

23:40

Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

23:25

Зітруть орків у порох: ЗСУ отримали від США майже всі обіцяні гаубиці

23:20

Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняВідео

23:20

У Маріуполь не поспішає: кремлівського пропагандиста засікли напівголим у Дубаї

22:59

Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30Відео

22:33

Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на АзовстальВідео

22:24

Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України з футболістами ДинамоВідео

22:08

Армія РФ намагається наступати на трьох напрямках – АрестовичВідео

21:59

Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерноВідео

21:56

Євробачення-2022 ще навіть не почалося: названо топ-5 переможців конкурсуВідео

21:37

"Смертельний ураган" для рашистів: захисників України озброїли гранатометами MilkorВідео

21:02

"Вони не винні": екстренер збірної України зашкварився захистом спортсменів РФВідео

Реклама
21:01

Потужний вітер і заморозки: Україну атакує небезпечна погодаВідео

20:26

Під виття сирен чутні вибухи: окупанти випустили ракети по центру ДніпраВідео

20:24

Кораблі РФ з ракетами "Калібр" у бойовій готовності: Генштаб попередив про загрозу з Чорного моряВідео

20:18

"Військторг є скрізь": у РФ можуть створити Бєлгородську народну республіку - ДаніловВідео

20:00

Нацгвардійці "підсмажили" три ворожі БМП і знищили безліч орків на Ізюмському напрямку – фотоВідео

19:47

Орки вже на Азовсталі: захисники Маріуполя вийшли на зв'язок і розповіли про важкі боїВідео

19:38

Пунктик Москви: чому Кремль наполегливо намагається загнати Молдову до нью-СРСРПогляд

19:26

Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціВідео

19:21

Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем

19:20

Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти