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Криворукі вояки: російська "Точка У" вибухнула над Луганщиною і розлетілася на шматки

19 червня 2022, 20:14

Як пише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, відразу після першого, невдалого пуску, російські окупанти здійснили в небі над Алчевськом другий.

Точка у
Російська "Точка У" вибухнула над Луганщиною і розлетілася на шматки / скріншот з відео / Вікіпедія

Російські окупанти так невдало запустили ракету"Точка-У" над тимчасово окупованим містом Алчевськом (Луганська область), що вона відразу ж розлетілася на шматки відповідне відео на своєму каналі в месенджері Telegram опублікував відомий журналіст Андрій Цаплієнко.

Як пише військовий кореспондент, відразу після першого, невдалого пуску, російські окупанти здійснили другий.

"Російська "Точка У" вибухає над Алчевськом. Після невдалого пуску розсипається на частини. За першим пуском відразу йде старт другої ОТР в бік Сєвєродонецька або Лисичанська", – писав Цаплієнко.

Довідка. "Точка-У" - тактичний ракетний комплекс. Але, багатьма експертами він критикується, оскільки має великий недолік - малу дальність стрільби (15-120 кілометрів). Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кілограми.

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Нагадаємо, раніше, 4 червня, окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу Точка-У.

Як повідомляє Генштаб, російські військові атакували за допомогою ракетного комплексу Точка - біля райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська. Також загарбники завдали ракетно-авіаційні удари по містах Слов'янськ і Соледар.

Пізніше, рано вранці в суботу, 18 червня, російські війська завдали ракетний удар по місту Кременчук Полтавської області.

За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

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Автор: Єгор Бунін
ракета Алчевск Точка-У новини України
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