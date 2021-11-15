"Дітей потрібно повертати за парти": у МОН назвали умову скасування дистанційки в Україні

В Україні щеплено 81% працівників освіти / REUTERS

У разі досягнення працівниками школи показника вакцинації (100% в червоній зоні) дітей потрібно повертати за парти. З такою заявою виступив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його інформацією, обидва щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тис.працівників закладів загальної середньої освіти або понад 81% їх загальної кількості.

Кращу статистику повного циклу вакцинації педагогів демонструють:

Харківська область - 90,9%;

Черкаська - 90,3%;

Донецька - 89,9%;

Дніпропетровська - 88,3%.

Антилідерами за кількістю невакцинованих педагогів на сьогодні є: Рівненська область-8%, Тернопільська – 7,1% та Закарпатська – 7%.

читайте такожКиєву загрожує тотальний локдаун: школярі залишаються на дистанційціНа дистанційній формі навчання в Україні зараз перебуває 5,4 тис. або майже 40% від загальної кількості шкіл. На канікулах зараз продовжують перебувати 84 заклади, найбільше таких шкіл на Миколаєві - 59.

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"У разі досягнення працівниками школи показника вакцинації (100% у червоній зоні) дітей потрібно повертати за парти. З таким закликом я звертаюся до засновників навчальних закладів", - написав Шкарлет.

Раніше головред вже писав, що через зростання захворюваності коронавірусною хворобою школи Києва перевели на дистанційну форму навчання, однак вони зможуть повернутися до очної форми навчання коли стабілізується ситуація з COVID-19.

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