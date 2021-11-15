У Кривому Розі горе-мати залишила 9 своїх дітей під міськрадою і пішла влаштовувати особисте життя

Мати залишила дітей з документами / 1zoom.ru

У Кривому Розі мати-Зозуля кинула напризволяще своїх дев'ятьох діти. Крихіткам від 3 років. Вона залишила їх під будівлею міськради відразу з речами і свідоцтвами про народження.

Як розповіли ТСН у службі у справах дітей Криворізького міськвиконкому, дітей побачила Охорона адмінбудівлі.

"Діти були з речами і свідоцтвами про народження. Вони розповіли, що мама залишила їх тут, а сама пішла зі співмешканцем, начебто шукати, де вони будуть жити", - розповіли у виконкомі.

Відомо, що багатодітна сім'я проживала в Широківському районі. Мати вже не вперше кидала дітей. Раніше малюків вже забирали в Центр реабілітації, проте вона виправилася і малюків віддали назад.

"Всіх дітей доставили в лікарню №4, там їх оглянули медики і провели їм тести. Далі їх переведуть в Центр реабілітації", - додали в міськраді.

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Нагадаємо, у Донецькій області двоє дітей втекли з дому після скандалу з п'яним вітчимом. Як вони розповіли поліції області, 11 річний хлопчик і 9 річна дівчинка вирішили повернутися на старе місце проживання і там жити самостійно, без дорослих.

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