Троє дітей втратили маму: вагітна мешканка Івана-Франківська померла від COVID-19

35-річну маму трьох дітей вже поховали. Як стало відомо, жінка була невакцинована від коронавірусу.
Трагедія сталася в Івано-Франківську - там від коронавірусу померла мама трьох дітей. Вона поступила до лікарні на сьомому місяці вагітності у важкому стані, щеплення проти COVID-19 у неї не було. Новонароджена дитина вижила, але врятувати жінку медики не змогли, хоч і боролися за її життя майже два тижні.
Софія Студент з Івано-Франківська потрапила з коронавірусом в обласний перинатальний центр, коли була на сьомому місяці вагітності. Жінку прийняли вже у важкому стані, медики два тижні боролися за її життя, підключили до кисню, то вберегти від смерті так і не змогли, повідомляє OBOZREVATEL.
Врятувати вдалося тільки її дівчинку - медики провели кесарів розтин. Малятко народилося з вагою всього 1,35 кг. Стан дитини був важким, але зараз загроз життю немає.
У четвер, 11 листопада, 35-річну маму трьох дітей поховали. Як стало відомо пізніше, жінка була невакцинована від коронавірусу.
Софія працювала вихователькою в дитячому садку "Калиночка" в Івано-Франківську. Її згадують як дуже світлу, життєрадісну і добру до дітей людину.
У сімейному житті Софія була щасливою. "Вони з чоловіком дуже любили одне одного, буквально не розлучалися. Дівчатка такі хороші, старша піклується про молодшу. Це таке горе", - розповіла одна зі знайомих.
Зазначимо, керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський розповів, що переважна більшість вагітних у їхній лікарні - невакциновані.
Усе про вакцинацію вагітних можна дізнатися в сюжеті:
Раніше у Львові померла 23-річна жінка на 14 тижні вагітності. У реанімаційному відділенні її рятували майже тиждень, але, на жаль, без успіху. Її дитину врятувати теж не вдалося.
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