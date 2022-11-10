На Херсонському напрямку ЗСУ звільнили 41 населений пункт - Залужний

Наступальна операція триває відповідно до плану, сказав Валерій Залужний / Фото УНІАН, facebook.com/CinCAFU

Українські військові на Херсонському напрямку з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, лише за минулу добу на напрямку Петропавлівка - Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території.

"На напрямку Первомайське - Херсон ми просунулися на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв. км", - написав Залужний в Telegram.

При цьому Залужний зазначив, що поки що не може підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона. Наступальна операція триває відповідно до плану.

"За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ", - додав він.

Ситуація Херсонської області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонської області.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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