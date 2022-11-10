"Майстри обману та маскування": екскомандувач армією Британії попередив про підлість РФ у Херсоні

Українське командування має замислитись, чи не готують окупанти якусь провокацію / Фото УНІАН, скріншот

Відступ російських окупантів з Херсона стане стратегічно серйозним кроком назад для Росії. Однак з тактичної точки зору це може бути в інтересах РФ. Таку думку озвучив лорд Річард Даннатт, колишній командувач британською армією, передає Sky News.

За його словами, "жест доброї волі" росіян у Херсоні, "ймовірно, є поворотним моментом у цій кампанії". Оголошення, зроблене росіянами, може бути частиною "щирого бажання" перегрупуватися або ж прийомом, щоб спонукати Сили оборони України просуватися вперед. Британський екскомандувач сказав, що росіяни – "майстри обману і маскування".

"Я думаю, що з тактичної точки зору це в їхніх інтересах", – сказав Даннатт.

На думку військового, українське командування має задатися питанням, чи не готують окупанти для них якусь провокацію.

"Я думаю, що ми всі повинні стежити за цим дуже уважно", – сказав він.

Колишній командувач британської армії також дав пораду високопоставленим російським військовим - подумати про переворот проти режиму Путіна.

"Якби я був генералом Герасимовим, начальником російського генерального штабу, я б дуже сильно задумався, як я можу організувати переворот в Кремлі, щоби позбутися цього покидька Путіна?"- заявив Даннатт.

Ситуація Херсонської області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонської області.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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