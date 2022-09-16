Путін почав скиглити на міжнародному рівні, що Зеленський не хоче з ним говорити/ Reuters, Офіс президента України

Російський президент Володимир Путін уже почав скиглити на міжнародному рівні про те, що Україна відмовляється від переговорів і хоче поставити крапку у війні на полі бою.

Про це він сказав на зустрічі з прем'єрміністром Індії Нарендрою Моді у п’ятницю, 16 вересня. Він поскаржився, нібито він і хотів би провести переговори з Україною, проте українське керівництво на це не погоджується.

Також у дусі постійної російської брехливої риторики диктатор РФ почав говорити, нібито Росія "зробить усе, щоб якомога швидше припинити" війну в Україні.

"На жаль, лише протилежна сторона, керівництво України, заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягнути своїх цілей військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою", – проскиглив Путін, який уже, очевидно, втратив рештки надії здобути якісь успіхи на полі бою.

Цікаво, що такі заяви з уст Путіна про бажання переговорів звучать якраз після великих успіхів українських військових у контрнаступі на Харківщині і на півдні України.

Також російський диктатор під час зустрічі з прем'єрміністром Індії вже ледь не навчився говорити "в Україні". Путін спочатку чітко сказав "в Україні", але потім спішно виправив сам себе і вимовив неправильну версію, яку постійно використовує країна-агресорка РФ – "на Україні".

При цьому з уст російського диктатора уже не пролунало фрази "спеціальна військова операція". Проте речі своїми іменами він все одно не почав називати – замість війни назвав події в Україні "конфліктом".

Нагадаємо, за словами російського політолога Андрія Піонтковського, у Кремлі готують відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна. Ймовірно, оголосять про його хворобу і тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада опиниться в руках Радбезу РФ, який за деякий час заявить про помилки Путіна щодо України. План вже опрацьовується.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін зараз представляє "найбільшу загрозу" для НАТО. Канцлер зазначив, що Німеччина готова взяти на себе "провідну відповідальність за безпеку європейського континенту".

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