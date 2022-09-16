Окупанти знущалися над мешканцями Куп'янська, людям доводилося спати стоячи

У Куп'янську окупанти скоювали звірства над українцями - СБУ / Колаж Вікіпедія, соцмережі

У Куп'янську окупанти здійснювали звірства над українцями - у камерах, розрахованих на 140 осіб, вони утримували відразу по 400 людей, повідомляє пресслужба СБУ.

"Незаконна в'язниця рашистів була облаштована в райвідділку поліції Куп'янська, де під час російського вторгнення знаходився "керівний центр" окупаційної адміністрації", - йдеться в заяві.

Слідчі встановили, що в цих приміщеннях окупанти утримували і знущалися над місцевими жителями, які відмовлялися з ними співпрацювати.

За інформацією СБУ, в камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно утримували понад 400, тому громадяни змушені були спати стоячи.

"За міжнародними конвенціями таке поводження визнається тортурами і є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання", - додали в СБУ.

Правоохоронці вже приступили до розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни і документують звірства та інші військові злочини, скоєні російсько-окупаційними військами проти мирного населення.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

Нагадаємо, 11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що було місто звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що до Ізюму приїдуть журналісти, аби всьому світові показати, що чинять окупанти на українській землі.

Пізніше українська влада заявила, що в похованні знаходиться більш ніж 440 тіл. Всі вони поховані окремо. При цьому наголошується, що в місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Потім стало відомо, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих в результаті ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей та військових ЗСУ.

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