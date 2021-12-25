Ціни на інтернет злетять: українці дізналися причини та нову вартість

/ УНІАН

У 2022 році тарифи на інтернет можуть істотно вирости. Серед причин - вартість палива, електрики та інших ресурсів, заявив член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

За його словами, зростають в ціні не тільки енергоресурси, більше того - введено мито в 23,5% на імпорт кабельної продукції. Всі ці фактори призведуть до подорожчання вартості, пише Інформатор.

Експерти кажуть, що в Україні найдешевші в світі ціни на Інтернет, а провайдери заявляють, що в країні вартість підключення спочатку була нижче покладеної, а якість послуг була на досить високому рівні.

За їх словами, на зростання цін також впливає зростання мінімальної зарплати, адже за нею тягнуться витрати і податки, і оплата за інфраструктуру. А співробітники не хочуть знижувати рівень життя і хочуть гідно заробляти. Також впливають ціни на енергоресурси-доводиться більше платити за електроенергію.

Уточнюється, що в минулі роки ціна піднімалася на 10-15%. У 2022 році буде таке ж підвищення, але кожен провайдер сам приймає рішення.

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За прогнозом експертів, подорожчання торкнеться районних центрів, невеликих міст, сіл. У великих містах воно не буде так відчутно, оскільки велика конкуренція і провайдери не наважаться істотно підвищувати ціни.

"У середньому, це буде коливатися від 15 до 25 відсотків, не більше. Можливо, до 30% дійде, але це дуже у віддалених місцях, де мінімальна кількість конкурентів. Ціни підвищаться відразу, на початку року, адже для оператора дуже болісно кожне підняття цін", - вважають експерти.

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Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила постанову про підвищення тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

У постанові, схваленій на засіданні комісії, прийнято рішення про підвищенні тарифу на 19,8%. Новий тариф почне діяти в 2022 році.

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