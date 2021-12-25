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Ціни на яйця різко підуть вгору: українцям назвали причину і терміни

25 грудня 2021, 20:39

В Україні варто очікувати сплеску цін на курячі яйця, попереджають експерти.

Яйце
В Україні зростають ціни на яйця / pixabay

В Україні за останній місяць ціни на яйця зросли на 11% і станом на кінець грудня 2021 року становлять близько 40 гривень за десяток.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, комбінація двох факторів - сезонного і підвищеного попиту з боку споживачів - і призвела до зростання цін, пише delo.ua.

Що вплинуло на ціни і чи чекати зниження

Сезонне зростання цін на яйця обумовлене значною часткою господарств населення в загальній структурі виробництва. Через зниження температури повітря в домогосподарствах у птиці знижується несучість, чого не спостерігається на промислових підприємствах.

Експерти відзначають: після новорічних свят може бути невелике зниження ціни на 10-15%. Більш відчутне зниження ціни буде спостерігатися з приходом тепла, орієнтовно в квітні.

Виробництво яєць: дані Держстату

В Україні значно скоротилося виробництво яєць. У січні-жовтні 2021 року було вироблено 13,1 млрд штук, що на 13,5% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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Про це свідчать дані Державної служби статистики. У той же час підкреслюється: найбільше виробництво скоротилося на підприємствах, в той час як в приватних господарствах воно виявилося майже непомітним.

За звітний період сільгосппідприємства виробили 6,37 млрд яєць. Це на 22,9% менше торішнього показника.

У господарствах населення ж у січні-листопаді цього року було вироблено 6,74 млрд яєць. У порівнянні з минулим роком їх виробництво скоротилося на 2,3%.

Ціни на яйця: до чого готуватися українцям

За кілька днів до Нового року в Україні варто очікувати сплеску цін на курячі яйця, тому що безліч святкових страв готують саме з цим компонентом, розповів у коментарі ГолосUA повідомив економіст Олег Пендзин.

"Швидше за все, ціна на яйця піде вгору, коли почнеться активна підготовка до Нового року. Поки що не ясно, на скільки точно вони подорожчають і наскільки це буде критично для гаманця покупця і витрат виробника. Я думаю, ціна дійде до 50 гривень за десяток", - вважає економіст

Пендзін вважає, що перед святами великий попит на яйця провокує їх подорожчання.

"Перед святами завжди ажіотажний попит на яйця, тому що майже жодне блюдо для свят не готують без курячих яєць – від "олів'є" до "шуби", від заливного до фаршированих яєць. Плюс вся випічка готується з яйцями. Тому з цієї точки зору попит на курячі яйця буде рости. Разом з цим зростатиме ціна", – прогнозує експерт.

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Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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