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Нові ціни на горілку і шампанське: українців попередили про "накрутку цінників"

27 грудня 2021, 01:18

Експерти пояснили, коли краще запасатися алкоголем до свят.

горілка
/ УНІАН

Святкування Нового року цього року може серйозно вдарити по кишенях українців через різке подорожчання.

За словами опитаних 112ua.tv експертів, економити на алкоголі українці навряд чи готові.

Експерти зійшлися на думці - на випивці українці економити точно не будуть, навіть незважаючи на її подорожчання.

Проте радять запастися вином, в тому числі ігристим. Справа в тому, що цього року "ігристого" товару виробили мало, особливо в Європі, звідки в Україну і поставляли вино за доступною вартістю, а вже тут "накручували цінники", йдеться в матеріалі.

Не варто також забувати, що на міцний алкоголь торгові мережі традиційно запускають акції, так що його краще купувати ближче до свята, додали журналісти.

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Коли чекати нових цін на алкоголь

З початку 2022 року в Україні істотно зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною подорожчання стане підвищення акцизної ставки. Це передбачено змінами, прописаними в законопроекті №5600.

Нововведення обумовлені новим правилом розрахунку "пивного акцизу", який буде відштовхуватися від кількості етилового спирту в напої.

Нові ціни на алкоголь

Акцизний податок на алкогольні напої підвищиться на 5%

  • на пиво з солоду ставки підвищаться з 2,78 грн/літр до 2,92 грн/літр (59,82 грн / літр 100%-го спирту при середньому вмісті спирту в напої 5%);
  • на ігристі вина – з 11,65 грн / літр до 12,23 грн / літр;
  • на інші зброджені напої - з 8,02 грн / літр до 8,42 грн / літр;
  • на сидр-з 1,06 грн/літр до 1,11 грн/літр.

Акциз на кожен літр спирту у складі пінного напою складе 59,82 грн. Виходячи з таких цифр, і буде обчислюватися податкова ставка за пляшку. Для інших видів алкоголю акциз також зросте. Підвищення складе в середньому 5%.

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Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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