В Україні підскочила ціна на основний продукт борщового набору: що сталося

Борщовий набір / Reuters

На українських ринках / магазинах / супермаркетах України рекордно подорожчав буряк. За грудень вартість овоча зросла на 4 гривні – до 12-15 гривень за кілограм. За рік же буряк подорожчав більше, ніж удвічі. Про це свідчать дані з порталу Agrotrend.

Як кажуть фахівці, на найбільшому оптовому ринку на півдні України за кілограм буряка просять 12 гривень. А в західних регіонах країни на оптовому ринку овоч продають майже за 15 гривень за кілограм. У Києві ж кілограм буряка коштує в середньому 14 гривень.

Аналітики відзначають, що подорожчання овоча є наслідком обмеженої пропозиції на ринку.

"Аграрії притримують буряк до весни, щоб продати його ще дорожче", - пояснюють вони.

До слова, станом на неділю, 26 грудня в столичних супермаркетах ціни на буряк встановилися на рівні 14,6-15,9 гривень за кілограм.

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Нагадаємо, раніше в Україні ціни на білокачанну капусту в грудні почали стрімко зростати. Всього за тиждень вартість одного з найпопулярніших овочів на українському ринку збільшилася більш ніж на чверть.

І за кілограм білокачанної капусти українським споживачам доводиться платити по 8-10 гривень.